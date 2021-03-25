Футболист «Лидс Юнайтед» сдал положительный тест на коронавирус

Футболист «Лидс Юнайтед» и сборной Польши Матеуш Клих сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Польского футбольного союза.

Игрок не испытывает симптомов болезни. Клих не поможет своей национальной команде в отборочных матчах к чемпионату мира по футболу 2022 года против Венгрии, Андорры и Англии.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Клих провел 29 матчей, забив три мяча.



В турнирной таблице чемпионата Англии «Лидс» занимает 11 место, набрав 39 очков.

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