Футболисты сборной России остались недовольны игрой с Мальтой

Футболисты сборной России остались недовольны игрой после победы над командой Мальты в первом туре квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает пресс-служба национальной команды.

Встреча, которая состоялась на Мальте, завершилась со счетом 3:1 в пользу российских футболистов.

Об этом после матча рассказал полузащитник Ильзат Ахметов. Он отметил, что команда сыграла не лучшим образом, допускала много невынужденных ошибок, из-за чего порой становилось весьма тревожно. Хавбек поделился, что потеря концентрации приводила к тому, что мальтийским игрокам удавалось создавать опасные моменты, один из которых и привел к голу.

«Сейчас каждая команда может дать бой, поэтому нужно выходить на игру с полной концентрацией и самоотдачей. Мы все понимаем, что самую главную задачу выполнили — набрали три очка, но игрой каждый недоволен», — рассказал Ахметов.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о группе H, в которой выступает российская команда в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.