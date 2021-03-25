Шестеркин примет участие в ближайшем матче «Рейнджерс»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сможет принять участие в ближайшем матче команды в рамках регулярного чемпионата Лиги.

Информация об этом появилась в официальном Twitter команды из Нью-Йорка. Вратарь сможет сыграть в поединке против «Филадельфии Флайерз». Игра запланирована в ночь с 25 на 26 марта и начнется в 02.00 по московскому времени.

Шестеркин не выходил на лед с 5 марта, когда в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз», который закончился победой «Рейнджерс» со счетом 6:1, получил травму паха. Тогда лед российский хоккеист смог покинуть только при помощи своих одноклубников.

В текущем сезоне Шестеркин сыграл в 15 матчах, шесть из которых закончились победным результатом.

В среднем за игру голкипер отражал 92,1% бросков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был вынужден пропустить тренировку команды из-за полученного повреждения.