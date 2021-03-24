Экс-глава ФИФА Блаттер получил новое отстранение

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер получил 6 лет и 8 месяцев дисквалификации за нарушения кодекса этики организации, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Такой же срок отстранения от футбольной деятельности получил бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке. Срок дисквалификаций экс-функционеров начнут отсчет после истечения действующих сроков отстранения. В отношении Блаттера новые санкции вступят в силу 8 октября 2021 года, а в отношении Вальке — с 8 октября 2025 года.

«Расследования в отношении Блаттера и Вальке касались, в частности, правомерности премиальных выплат высшим должностным лицам организации в связи с соревнованиями ФИФА, различных поправок и продлений трудовых договоров, а также возмещения ФИФА частных судебных издержек по делу Вальке», — говорится в заявилении.

Также оба бывших руководителя ФИФА оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

В 2015 году в отношении Блаттера было дело по подозрению в незаконном переводе 2 миллионов швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также экс-глава ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости. В 2015 году он был отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.

Ранее сообщалось, что Блаттер более недели находился в искусственной коме.