Ансу Фати — лучший молодой игрок мира по версии Goal, россиян нет в топ-50

Портал Goal составил список самых перспективных молодых игроков мирового футбола. В рейтинг попали футболисты, которые родились не позднее 1 января 2002-го года.

Первое место в списке досталось полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати. На втором месте француз Эдуардо Камавинга из «Ренна», на третьей позиции оказался американец Джованни Рейна из дортмундской «Боруссии». Футболистов из России в списке не оказалось.

Ранее похожий рейтинг составило издание L'Equipe. Игрок казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия занял в нем 34-е место.

Первое место также занял Фати, на второй строчке расположился Камавинга, выступающий за французский «Ренн», а замкнул тройку Райан Гравенберх из амстердамского «Аякса». В списке Goal голландец на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Игрок «Рубина» попал в топ-50 лучших молодых футболистов мира.