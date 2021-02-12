Игрок «Рубина» попал в топ-50 лучших молодых футболистов мира

Игрок казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия занял 34 место в списке лучших футболистов мира до 20 лет по версии L'Equipe.

Первое место занял Ансу Фати из «Барселоны». На второй строчке расположился Эдуардо Камавинга, выступающий за французский «Ренн». Замкнул тройку сильнейших Райан Гравенберх из амстердамского «Аякса».

Кварацхелия играет за «Рубин» с 2019 года.



Ранее в «Рубине» прокомментировали возможный уход Кварацхелии.