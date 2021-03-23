Газзаев высказался о назначении Олича главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост наставника красно-синих.

Газзаев пожелал новому хорватскому специалисту успехов, а также отметил, что на протяжении всей карьеры в столичном клубе Олич проявлял себя как очень хороший человек и настоящий профессионал.

«Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Ивицы Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья», — цитирует Газзаева Sport24.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о назначении Олича.