Форвард «Рейнджерс» Бучневич стал первой российской звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич был признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.

Бучневич стал самым результативным игроком недели среди соотечественников. Он набрал 6 (3+3) очков в трех матчах, разделив это звание с партнером по «Рейнджерс» Артемием Панариным, который показал такой же результат в четырех поединках. Примечательно, что по количеству набранных очков — 28 (11+17) — форвард идет на первом месте в «Рейнджерс».

На втором месте оказался нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. За четыре матча форвард забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу. Замкнул тройку лидеров вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который вместе с командой одержал три победы в трех матчах.

Ранее сообщалось, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал третьим вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось одержать 20 побед минимум за 24 матча регулярного чемпионата.