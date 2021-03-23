Ягудин высказался о неудачно исполненных четверных прыжках Трусовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о неудачно исполненных четверных прыжках российской фигуристки Александры Трусовой во время тренировочного проката произвольной программы перед чемпионатом мира — 2021, передает RT.

Российская спортсменка успешно прыгнула каскад четверной лутц – тройной тулуп – тройной риттбергер. Также ей удалось чисто исполнить несколько отдельных лутцев, однако она не смогла полностью выполнить прокат произвольной программы, где заявлены пять прыжков в четыре оборота.

Успешно были выполнены флип и сальхов, а потом Трусова дважды упала — с лутца и тулупа. Примечательно, что в прокате короткой программы ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко удачно прыгнула тройной аксель.

«Просто были идеально выполненные и не очень удавшиеся четверные прыжки. Но Трусова не ищет легких путей и всегда стремится к максимуму! Посмотрим, сработает ли их с тренером тактика уже во время турнира, да и вообще пока непонятно, сколько она заявит четверных в произвольной», — завил Ягудин.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что в сборной России по фигурному катанию нет заразившихся коронавирусом. Об этом проинформировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.