Экс-тренер «Уфы» критично высказался о предстоящих играх сборной России

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от игры сборной России в ближайших отборочных матчах чемпионата мира — 2022.

Первый поединок отборочного этапа национальная команда проведет с Мальтой в гостях.

«Многого не жду. Не потому, что не верю, а потому что еще март и это стартовые матчи. Хотелось бы, чтобы набрали девять очков в трех матчах. Это первое. Пожелание, чтобы начали цикл мощно, как было при подготовке к Евро, когда вышли с первого места», — написал специалист в своем Instagram.

В марте российская команда встретится со сборными Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу представила новую форму. Стоит отметить, что презентация прошла в TikTok и на «Матч ТВ». Футболка национальной команды выполнена в белом цвете, имеет на груди синюю и красную полосы, что является отсылкой к государственному флагу.