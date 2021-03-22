«Ак Барс» оштрафован за поведение фанатов на матче с «Салаватом Юлаевым»

Казанский «Ак Барс» оштрафован за поведение фанатов во время третьего матча 1/2 финала Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает РИА «Новости».

Напомним, перед началом третьего матча серии 1/2 финала Восточной конференции во время исполнения гимна Башкортостана сектор казанских болельщиков стал скандировать название своей команды.

Стоит отметить, что сумма штрафа не уточняется, но за подобное нарушение полагается штраф в размере 100 тысяч рублей.

Руководство казанцев отметило, что болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к а капелла как техническую заминку, а во время встречи между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор, который прошел в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков.

Ранее всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование инцидента, произошедшего перед третьим матчем второго раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».