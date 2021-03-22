Хореограф Железняков рассказал о форме Косторной

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о форме российской фигуристки Алены Косторной, передает «Спорт-Экспресс».

«Она начинает постепенно приходить в форму, работает по полной программе. Я не думаю, что у Алены какие-то серьезные вещи касательно травм. Она прыгает на льду, восстанавливает свой уровень», — сказал Железняков.

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Напомним, весной 2020 года она ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но через год вернулась к прежнему наставнику.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе.