Экс-защитник «Спартака» поделился мнением об интимном видео с Дзюбой

Бывший защитник московского «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением об интимном видео с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, 33-летний форвард является ментально сильным человеком, которому не нужна была поддержка в истории со сливом ролика, на котором он мастурбировал.

«Когда увидел это видео, то удивился, что Дзюба не зарубился с кем-то про сборную или «Зенит», не конфликт с болельщиками, а именно это.

Молодец, что сказать! Как говорят мои друзья, все мы в душе немножечко Дзюба. Нормально, даже президент страны сказал, что это его личное дело», — сказал Гатагов.

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