Игрок ЦСКА принес своей команде победу над «Ювентусом»

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» сенсационно проиграл дома «Беневенто» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА.

30 июля 2020 года Гайч перешел в московский ЦСКА за €8,5 млн. Контракт с игроком подписан на пять лет с зарплатой €900 тысяч в год. В соглашении футболиста с армейцами прописана сумма отступных в размере €30 млн. За «армейский» клуб аргентинец сумел забить только один гол. В январе 2021 года Гайч был отдан в аренду в итальянский «Беневенто» до конца сезона.

В составе итальянского клуба форвард провел пять матчей и забил два гола. Причем оба своих мяча Гайч забил в последних трех матчах, именно тогда он начал выходить на поле в стартовом составе.

«Ювентус» в 27 матчах набрал 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего «Интера» на десять очков.

Чемпионат Италии. 28-й тур

«Ювентус» — «Беневенто» — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Гайч – 69'

Ранее сообщалось, что президент «Беневенто» высоко оценил арендованного у ЦСКА форварда Гайча.