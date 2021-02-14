Президент «Беневенто» высоко оценил арендованного у ЦСКА форварда Гайча

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито высоко оценил арендованного у московского ЦСКА аргентинского форварда Адольфо Гайча. Об этом сообщает Calciomercato.

По его словам, за 21-летним южноамериканцем пристально следили миланский «Интер» и «Барселона».

Функционер отметил, что Гайч обладает огромным потенциалом и способен помочь клубу в достижении поставленных целей и задач.

Ранее сообщалось, что неизлечимо больной экс-игрок сборной России Сергей Мандреко попросил прощения у своей жены Инги.