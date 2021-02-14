Президент «Беневенто» высоко оценил арендованного у ЦСКА форварда Гайча
Вадим Балканов
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Президент «Беневенто» Оресте Вигорито высоко оценил арендованного у московского ЦСКА аргентинского форварда Адольфо Гайча. Об этом сообщает Calciomercato.
По его словам, за 21-летним южноамериканцем пристально следили миланский «Интер» и «Барселона».
Функционер отметил, что Гайч обладает огромным потенциалом и способен помочь клубу в достижении поставленных целей и задач.
Ранее сообщалось, что неизлечимо больной экс-игрок сборной России Сергей Мандреко попросил прощения у своей жены Инги.