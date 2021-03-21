Российский голкипер Сорокин обновил клубный рекорд «Айлендерс»

Российский голкипер Илья Сорокин обновил клубный рекорд «Нью-Йорк Айлендерс».

В матче регулярного чемпионата «островитяне» обыграли «Филадельфию». Встреча завершилась со счетом 6:1.

Победная серия Сорокина длится семь матчей, что является рекордом для вратарей-новичков.

Также Сорокин выступал за новокузнецкий «Металлург», московский ЦСКА и Бриджпорт Саунд Тайгерс.

В 2018 году он стал победителем Олимпийских игр. В финальном матче Россия обыграла команду Германии. В 2016, 2017 и 2019 годах он выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира.

Ранее сообщалось о том, что российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, отразивший 21 бросок, признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта» .