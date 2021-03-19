Гончаренко может возглавить «Краснодар» после ухода из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может покинуть свой пост. По информации «Чемпионата», следующим местом работы белорусского специалиста может стать «Краснодар», который сейчас возглавляет Мурад Мусаев.

Как утверждает источник, Гончаренко является главным кандидатом на замену Мусаева, под руководством которого «быки» показывают неудачные результаты в нынешнем сезоне. Так, «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов и выбыл из Лиги Европы по итогам первого раунда, уступив загребскому «Динамо». В Российской премьер-лиге (РПЛ) южане занимают девятое место после 23 туров и, имея в своем активе 34 очка, отстают от лидирующего «Зенита» на 14 баллов.

Отмечается, что в кандидатуре Гончаренко также заинтересован лично владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. При этом смена тренера произойдет только по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера ЦСКА, который на данный момент занимает Гончаренко, может занять Ивица Олич. По информации СМИ, хорватский специалист при удачном исходе переговоров возглавит армейцев в ближайшие дни.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года.