Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал разгром «Спартака» над «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, подопечные Доменико Тедеско набрали хороший ход и выглядят в данный момент заметно сильнее своих оппонентов.

«Красно-белый сейчас находятся в отличном состоянии, не зря они до этого переиграли «Краснодар» и «Динамо». На поле был не очень заметен Соболев, хоть и реализовал два пенальти.

Хорошо сыграл Ларссон. Жиго себя неплохо показал. Как всегда Промес на уровне. Квинси в Европе был обычным, а тут он лучший», — сказал Мостовой.

После 23 туров «Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла. «Урал» (26 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).