Комментатор извинился перед игроком «Урала» за некорректный вопрос
Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко заявил, что извинился перед полузащитником екатеринбургского «Урала» Игорем Калининым после встречи 23-го тура чемпионата России.
«Я лично объяснился с Калининым после матча и принес ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли», — написал Неценко в Twitter.
В перерыве встречи «Спартак» — «Урал» журналист задал футболисту вопрос об игре в обороне.
«Насколько приходится тяжело? И в первом чуть недобежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки?» — спросил комментатор.
Формулировка вопроса не понравилась полузащитнику екатеринбургского клуба.
«Кому выкручивал позвонки? Чего ты смеешься? Чего смешного? Кому выкручивал позвонки? Ничего? Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому не выкручивал», — грубо ответил футболист, после чего покинул флеш-зону.
Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие банк арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» забил три мяча в ворота «Урала» в первом тайме.
Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принёс ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли. pic.twitter.com/HO2lbbaSF2— Александр Неценко (@netsenko) March 18, 2021