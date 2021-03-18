Главный тренер «Челси» поделился мнением о будущем Вернера

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о будущем игрока команды Тимо Вернера, передает Goal.

«Нет времени размышлять о том, что будет летом или в следующем году. Я не понимаю, почему Вернер должен быть расстроен своим положением в «Челси» и почему он может захотеть уйти», — сказал специалист.

Вернер присоединился к лондонскому клубу летом 2020 года. В 39 матчах за «синих» он забил десять мячей.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает четвертое место, набрав 51 очко.

Ранее бывший владелец «Челси» Кен Бэйтс заявил, что необходимо ввести запрет на покупку английских клубов иностранцами.