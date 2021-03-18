В Кремле отреагировали на слова Вяльбе о налогообложении спортивных федераций

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она писала президенту на горячую линию, чтобы в закон внесли поправки о налогообложении спортивных федераций.

«Федерация является общественной организацией. Получая спонсорские деньги, платим точно так же, как все остальные, налог на прибыль», — сказала Вяльбе в эфире «Радио Комсомольская Правда».

«Это рабочий вопрос. Его нужно решать в рабочем формате. В контакте с министерством спорта, поднимать вопрос перед правительством. Никаких препятствий мы не видим», — передает слова Пескова РИА «Новости».

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она 14 раз выигрывала золото чемпионатов мира.

Пост президента ФЛГР она занимает с 17 июня 2010 года.

Ранее Вяльбе рассказала о желании встретиться с Путиным.