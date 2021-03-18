Тренер «Баварии» Флик остался недоволен пропущенным голом от «Лацио»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, ему было важно, чтобы команда, несмотря на комфортное преимущество по итогам первой игры, смогла добиться повторной победы.

Специалист заявил, что остался недоволен пропущенным голом, так как считает, что его подопечные хорошо защищались и заслужили сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел оценил победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).