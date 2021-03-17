Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче с ЦСКА

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

Напомним, клуб с берегов Невы победил со счетом 3:2.

«Это часть футбола. Я рад, что смог «отмазаться» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде», — сказал Дзюба.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА.