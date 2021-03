Малкин получил травму после жесткого силового приема

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

В начале встречи, прошедшей в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене», россиянин получил повреждение после жесткого силового приема у борта в исполнении защитника гостей Джарреда Тинорди. После столкновения нападающий «пингвинов» отправился в раздевалку и больше на лед не выходил.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Малкин принял участие в 29 матчах, в которых набрал 24 (8+16) очков.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» минимальным счетом уступил «Бостону».

Jarred Tinordi with a big hit on Malkin — who heads down the tunnel. pic.twitter.com/SpUAHmsaaZ