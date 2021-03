Де Брейне признан игроком матча «Манчестер Сити» — «Боруссия»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан игроком матча против менхенгладбахской «Боруссии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Отмечается, что бельгиец также стал претендентом игрока недели в Лиге чемпионов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу поставлен диагноз «надрыв боковой связки коленного сустава».

