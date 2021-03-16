Клопп не уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует покидать свой пост по окончании сезона-2020/21.

Об этом сообщил агент немецкого специалиста Марк Косицке.

«Если Клопп сказал, что не уйдет, он сдержит свое слово. Его работа в «Ливерпуле» еще не завершена. У него еще три года по контракту. Он дал понять, что какие-либо спекуляции исключены. Он отработает свой контракт», — приводит слова менеджера Sport1.

После 29 сыгранных туров скаузеры занимаются восьмое место в турнирной таблице и отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

Ранее сообщалось, что Клопп не заинтересован в работе в сборной Германии.