Футбольное «Динамо» выразило соболезнование в связи со смертью Файзутдинова

Московское «Динамо» выразило соболезнование в связи с новостями о смерти 19-летнего хоккеиста Тимура Файзутдинова.

«ФК «Динамо» приносит соболезнования родным и близким Тимура. Мы все скорбим. Такого не должно быть в современном спорте», — говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых.

Файзутдинов был защитником молодежной команды петербургского «Динамо». 12 марта он получил серьезную травму в матче плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локомотивом» после попадания шайбы в сонную артерию и был доставлен в больницу в критическом состоянии. 16 марта Файзутдинов скончался в реанимации.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея России поможет семье Файзутдинова.