Футбольное «Динамо» выразило соболезнование в связи со смертью Файзутдинова
Московское «Динамо» выразило соболезнование в связи с новостями о смерти 19-летнего хоккеиста Тимура Файзутдинова.
«ФК «Динамо» приносит соболезнования родным и близким Тимура. Мы все скорбим. Такого не должно быть в современном спорте», — говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых.
Файзутдинов был защитником молодежной команды петербургского «Динамо». 12 марта он получил серьезную травму в матче плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локомотивом» после попадания шайбы в сонную артерию и был доставлен в больницу в критическом состоянии. 16 марта Файзутдинов скончался в реанимации.
Ранее стало известно, что Федерация хоккея России поможет семье Файзутдинова.
Ушёл из жизни защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 16, 2021
ФК «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Тимура.
Тимур получил травму во время матча: шайба попала в область головы. Врачи боролись за его жизнь три дня. pic.twitter.com/2ekIV9XAxb