Российский хоккеист Евгений Малкин набрал 1100-е очко за «Питтсбург».

Сейчас «пингвины» играют матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии». После второго периода «Питтсбург» ведет со счетом 3:1.

Малкин стал третьим игроком команды, который преодолел отметку 1100 очков. Ранее это удавалось Марио Лемье (1723) и Сидни Кросби (1289).



Ранее Александр Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.