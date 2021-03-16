Клопп высказался о травме вратаря «Вулверхэмптона» Патрисиу

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу, передает BBC.

Напомним, в матче с мерсисайдцами в голкипера врезался собственный защитник. Португальца унесли с поля на носилках.

«Это была ужасная ситуация. Я разговаривал с сотрудниками «Вулверхэмптона», они положительно настроены. В контактном спорте такое случается время от времени», — сказал Клопп.



Ранее «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ.