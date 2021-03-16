Игрок «Спартака» Соболев назвал причину частых споров с арбитрами

Игрок московского «Спартака» Александр Соболев назвал причину частых споров с арбитрами, передает «Российская газета».

«Перед началом матчей всегда говорю себе, что хватит общаться с судьями. Но на поле, особенно когда мы проигрываем, кажется, что все решения принимаются против нас», — сказал Соболев.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 41 очко.

Ранее Соболев поделился эмоциями от победы над московским «Динамо».