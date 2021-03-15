Объявлен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России определился со списком футболистов, которые будут готовиться к мартовским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре

Вратари: Антон Шунин (московское «Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин (казанский «Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия (московский «Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — петербургский «Зенит»), Андрей Жиров, («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов (грозненский «Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (московский ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов (московский «Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

Ранее сообщалось, что матч сборной России с командой Мальты могут провести в порядке исключения.