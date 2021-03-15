Защитник «Спартака» Кутепов поделился эмоциями после победы над «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями после победы над «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующий пост игрок опубликовал в своем Instagram.

«Это был классный день. Плюс три очка в игре с «Динамо», 90 минут в старте, мощная поддержка на стадионе.

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С победой, красно-белые! Вы как?» — спросил Кутепов.

Напомним, что «Спартак» обыграл своих оппонентов со счетом 2:1 и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука выпил пива в честь победы над «Сочи» .