«Коронавирус, уходи»: Навка сожгла чучело, символизирующее COVID-19

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в Instagramпоказала, как праздновала окончание масленицы.

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова опубликовала фотографии и видео, как веселится с друзьями. На празднике Навка пела частушки и водила хороводы. Также было сооружено так называемое «чучело» коронавируса из соломы, которые присутствующие радостно сожгли под крики: «Коронавирус, уходи!»

Совсем недавно исполнилось 15 лет победе Навки в паре с Романом Костомаровым на Олимпиаде в 2006 году в Турине.

«15 лет нашему с Романом Костомаровым олимпийскому золоту! Глядя с высоты прошедшего времени на те усилия, труды, стремления, взлеты и падения, что мы прошли на пути к нему, хочется сказать, что все это того стоило!» — написала фигуристка в своем Instagram.

Ранее Навка показала архивные фото в леопардовом платье.