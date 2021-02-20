Навка показала архивные фото в леопардовом платье

Экс-фигуристка Татьяна Навка показала в Instagram архивные фото в леопардовом платье.

Снимки были сделаны во время ее выступления в паре с Романов Костомаровым на Олимпиаде в Турине. Напомним, российский дуэт выиграл золото Игр.



«Красивая хореография, грация, пластика, и огонь в глазах — это все о нашем оригинальном танце», — написала Навка.



Ранее Навка поздравила Татьяну Тарасову с днем рождения.