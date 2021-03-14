Большунов иронично высказался о своей тактике в пасьюте на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов иронично ответил на вопрос о тактике, которую он будет использовать в гонке преследования на 50 км на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Ранее шведский спортсмен Йенс Бурман заявил, что снегопад и сильный ветер помогут ему и норвежским лыжникам опередить россиянина.

«Я просто спрячусь за снегоходом, который ездит первым и снимает для ТВ-трансляций. Он будет защищать меня от ветра на всей дистанции», — цитирует Большунова Expressen.

В феврале 2020 года после масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер предположил, что Большунов выиграл гонку благодаря снегоходу, который ехал слишком близко к россиянину и защитил его от бокового ветра.

Гонка преследования на заключительном этапе Кубка мира пройдет 14 марта. Начало — 12.35 мск.

Ранее Большунову посоветовали вести себя скромнее.