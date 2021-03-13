Защитник «Спартака» Маслов забил в собственные ворота
Вадим Балканов
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В эти минуты идет центральный матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Спартаком».
На 20-й минуте счет в матче открыли бело-голубые усилиями защитника Павел Маслова, замкнувшего в собственные ворота прострел с правого фланга.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа первым в Английской премьер-лиге (АПЛ) проигнорировал предматчевую церемонию преклонения колена.