У ЦСКА две победы в последних восьми матчах РПЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Этот результат не позволил подопечным Виктора Гончаренко опередить петербургский «Зенит», который сегодня встретится с грозненским «Ахматом».

Всего в последних восьми встречах Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие одержали две победы — над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (2:0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что защитника ЦСКА Марио Фернандеса увезли в больницу. ё