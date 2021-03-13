Мазепин подвел итоги первого дня предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о результатах первого дня предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в Бахрейне.

Спортсмен заявил, что команде удалось проехать достаточное количество кругов, а сессия прошла без проблем.

«Было приятно наконец выехать на трассу после долгой работы на симуляторе. Условия на трассе были непростыми, я никогда не видел столько песка в Бахрейне. Я доволен физической формой», — приводит слова Мазепина официальный сайт «Хааса».

Также россиянин отметил разницу между «Формулой-2» и «Формулой-1» и заявил, что удовлетворен первым днем работы.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее сообщалось, что Мазепин выступил лучше сына Шумахера в первый день тестов «Формулы-1».