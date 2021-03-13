Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Аризона»
Антон Борисов
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс», сообщается на официальном сайте организации.
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Российский нападающий оформил хет-трик.
Вторым стал вратарь «Миннесоты» Кэм Тальбо, отразивший все 25 бросков.
Третьей звездой признан форвард Матс Цуккарелло, отдавший три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Капризов стал 29-м игроком «Миннесоты», который оформил хет-трик.