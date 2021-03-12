«Барселона» готовится к масштабной перестройке летом, сообщает As.

По информации источника, под угрозой находится будущее двух звезд клуба — бразильца Филипе Коутиньо и француза Антуана Гризманна.

Отмечается, что оба футболиста довольны своим положением в клубе, однако если руководство примет решение о необходимости усиления, то вышеупомянутые игроки могут быть проданы для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить дополнительные средства на трансферы.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» в гостях уверенно обыграл греческий «Олимпиакос».