Президент «ПСЖ» пообещал, что Неймар и Мбаппе навсегда останутся игроками парижского клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский клуб выиграл в первом матче со счетом 4:1, а во второй встрече была зафиксирована ничья 1:1.

«Мы можем гордиться выходом в четвертьфинал. Я уже забыл, что было четыре года назад. Мы уже вошли в историю и выбили из турнира великую «Барселону». Мы счастливы. Неймар и Мбаппе — игроки «ПСЖ», они навсегда останутся игроками «ПСЖ», — сказал Аль-Хелайфи в интервьюRMC Sport.

По мнению легендарного Пеле, его наследником может стать нападающий Мбаппе. 22-летний Мбаппе является чемпионом мира 2018 года и лучшим игроком турнира. Также он четырежды становился чемпионом Франции.

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