«Я позабочусь, чтобы Хабиб наслаждался отставкой»: Махачев ответил дос Аньосу

Продолжается перепалка в соцсетях между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильским спортсменом Рафаэлем дос Аньосом.

Началось с того, что 36-летний бразильский боец дал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создается вокруг Махачева в США после досрочной победы в противостоянии с Дрю Добером. Россиянин предложил дос Аньосу провести бой в июле, но тот согласился при условии, что если побьет Махачева, то с ним сразится чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, в команду которого входит Ислам.

«Я позабочусь, чтобы Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой», — написал Махачев в «Twitter».

Ранее сообщалось, что Дос Аньос ответил Махачеву и вызвал на бой Хабиба.

I'll make sure Khabib keeps enjoying his retirement. Let's go https://t.co/OJwuVYNeln pic.twitter.com/Nyb26BCe9W