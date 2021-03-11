Дос Аньос ответил Махачеву и вызвал на бой Хабиба

Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос ответил на вызов российскому бойцу Исламу Махачеву.

Ранее 36-летний бразильский боец Аньос дал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создается вокруг Махачева в США после досрочной победы в противостоянии с Дрю Добером на турнире в Лас-Вегасе.

«Эй, Рафаэль дос Аньос, если тебе не нравится шумиха вокруг меня, давай закончим наши дела в июле», — ответил бразильцу Махачев.

«Если твой брат Хабиб Нурмагомедов сразится со мной после того, как я побью тебя, то давай сделаем это», — написал дос Аньос в Twitter.

«Меня поборол лучший в мире»: Добер рассказал о бое с Махачевым.