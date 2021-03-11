Петербургский «Зенит» представил новый клубный автобус. Видео опубликовано на официальном канале сине-бело-голубых в YouTube.

«Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами.

Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнаженные клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка. Клуб опережает идущий на втором месте московский ЦСКА на два балла.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ.