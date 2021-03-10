Определились пары 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ
Андрей Черников
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Определились пары 1/2 финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московский ЦСКА померится силами с ярославским «Локомотивом», а СКА сыграет со столичным «Динамо».
На стадии 1/4 финала борьбу закончили московский «Спартак», финский «Йокерит», минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».
Ранее «Миннесота» Кирилла Капризова всухую одолела «Вегас» в матче НХЛ.