Сотрудник «Порту» назвал Роналду свиньей

Фернанду Саул, сотрудник отдела португальского «Порту» по работе с болельщиками, оскорбил форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, 9 марта «драконы» выбили «старую синьору» из Лиги чемпионов.



«Мы отомстили ворам из Италии. Отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на нашем стадионе. «Порту» — наша гордость. Жду новое видео от его матери и его беззубой семьи», — передает слова Сауля Record.

Ранее «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.