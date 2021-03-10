Рыжиков может получить должность в «Рубине»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новость о том, что голкипер Сергей Рыжиков покинул «Тамбов», передает «Чемпионат.com».

«Все идет к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — сказал Сайманов.



Рыжиков выступал за клуб из Татарстана с 2008 по 2018 год.

Ранее Рыжиков решил уйти из «Тамбова».