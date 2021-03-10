Тренер «Рейнджерс» высказался об отсутствии Панарина в составе команды

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о ситуации с форвардом Артемием Панариным.

«Пока у меня нет данных, когда Артемий вернётся в состав. Мы постоянно с ним разговариваем. В настоящий момент он вне состава, но, возможно, завтра всё изменится. Завтра мы будем знать больше», — цитирует Куинна Newsday.

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард не выходил на лед.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 14 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков.

Ранее СМИ сообщили о наличии проблемы между Панариным и «Рейнджерс».