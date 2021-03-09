Чемпион мира считает, что в инциденте Большунова и Клебо виноваты оба

Чемпион мира 2003 года Мартин Коукал объяснил, почему, по его мнению, в произошедшем в марафоне на ЧМ-2021 между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо виноваты оба лыжника.

Клебо был лишен золотой медали из-за того, что мешал на финишной прямой Александру Большунову. Россиянину впоследствии присудили серебро, а чемпионом стал еще один норвежец Эмиль Иверсен.

«Думаю, оба виноваты. Для наказания важно, повлиял ли инцидент на исход гонки. Если да, как в данном случае, то накладывается дисквалификация. Если нет, наказанием была бы желтая карточка. Но при этом все забывают, что Большунов активно пытался помешать Клебо выйти из угла. Он выехал на правое ограждение, это было его решение. Клебо был бессилен в этом моменте.

Большунов должен был решить вопрос: связываться с Клебо или нет? Ведь он мог увернуться влево и избежать контакта. Он этого не сделал, шансы на победу стали 50/50», — цитирует чеха iSport.cz.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира. На турнир поедет и Клебо.