Чемпион UFC Стерлинг сообщил об угрозах от российских болельщиков

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что получает угрозы от российских болельщиков после боя с Петром Яном.

На UFC 259 поединок между Яном и Стерлингом закончился тем, что в четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар, в результате которого его соперник не смог продолжить бой. Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал новым чемпионом. После этого в промоушене сообщили, что намерены организовать матч-реванш.

«Меня удивляет, как Ян, добравшись до такого уровня, по-прежнему допускает столь грубые ошибки. Зачем ты спрашиваешь у угла, бить тебе коленом или нет? Как ты на таком уровне можешь не знать правил? Это твоя вина и твое невежество. После боя мне начали писать все эти российские «врачи», «эксперты» по сотрясениям, травмам головы и так далее. Ребята, вы в этом не разбираетесь, не смешите меня, какие вы врачи? Вы перебарщиваете с угрозами смерти, пишете всякую дичь», — рассказал Стерлинг для своего подкаста FunkMaster MMA.

Стерлинг также добавил, что этот нокаут был худшим в его карьере. По его мнению, Ян специально полностью вкладывался в этот удар и хотел нанести ему ущерб.

Ранее в команде Яна назвал возможную дату реванша со Стерлингом.